Смартфон OnePlus 8 Pro больше не сможет фотографировать через стены и одежду
Совсем недавно стало известно, что новый смартфон OnePlus 8 Pro получил неожиданную функцию. Так, благодаря уникальной 5-Мп линзе, он, по словам некоторых пользователей, оказался способен видеть через предметы. На самом деле камера фиксирует инфракрасное излучение, но для пользователей этого было достаточно, чтобы сделать далекоидущие выводы и уж тем более начать проводить любопытные эксперименты.
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Как выяснилось позднее, энтузиасты были отчасти правы, поскольку камера получила рентгеновское зрение и была способна просвечивать объекты через тонкий пластик и одежду. В сети поднялась буря возмущения. Активисты обвиняли OnePlus в нарушении всех писаных и неписаных правил этичности. Назревал скандал. В итоге компания приняла решение отключить данную функцию.
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Производитель сообщает, никогда не хотел, чтобы владельцы использовали смартфоны в таком качестве. OnePlus сожалеет о случившемся и временно удалит фильтрацию. Стоит отметить, что новое обновление прилетит по воздуху уже на этой неделе. Все, кто хочет оставить подобную функцию себе, могут отказаться от обновления. Как только производитель исправит оплошность, фильтры снова будут возвращены, но уже без возможности подглядывать под юбки. Такова официальная позиция компании.
P.S. В сети есть примеры работы подобной функции и на других объектах, однако, мы из этических соображений не советуем вам их смотреть.
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