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4 года назад начались продажи видеокарты GeForce GTX 1060. Предполагала ли NVIDIA, что именно эта модель станет самой популярной на годы вперёд? Сейчас это уже не важно. Своим успехом карта была обязана нескольким факторам. Первое – большим скачком производительности за отдельно взятое поколение. Фактически геймеры смогли получить в свои руки флагманскую производительность за цену в 300 долларов. Второе – вменяемому ценнику, который не стал для геймеров неожиданным, как это случилось с 2000-й серией. Возможно, если бы не было криптобума, GTX 1060 не стала бы такой популярной. В данный момент больше 11% всех геймеров в Steam используют такую видеокарту в своих компьютерах. Даже бюджетная серия GTX 1050/1050 Ti не добилась такого успеха.

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4 года для видеокарты возраст очень большой. Даже флагманские модели устаревают. Эксперты Gecid провели большое тестирование с целью выяснить, актуальна ли данная видеокарта в современных играх и стоит ли её покупать в середине 2020 года в качестве бюджетного варианта на каждый день. Дабы создать ситуацию, приближённую к реальности, в качестве процессора использовался 6-ядерный Ryzen 5 3600. Сама же GTX 1060 была представлена моделью на 6 Гб.

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Популярные онлайн-игры для GTX 1060 не представляют никаких сложностей. Количество кадров в разрешении 1080р с максимальными графическими настройками там редко опускается ниже 100.

Немного сложнее дела обстоят в актуальных одиночных играх. В большинстве из них достаточно выставить средние графические настройки для комфортной игры со стабильными 60 кадрами в секунду.

Заявлять о геймерском потенциале GTX 1060 в 2020 году нет смысла, поскольку уже сейчас она требует компромисса. Однако, если вы являетесь обладателем такой карты, то можете смело подождать выхода следующего поколения графических карт, которое принесёт существенный прорыв в производительности.



