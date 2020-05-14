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Поколение высокопроизводительных процессоров AMD EPYC Rome вышло уже более полугода назад. Красные медленно отвоёвывают серверный рынок у синих, но процесс явно идёт медленнее, чем ожидалось. Всё дело в том, что 64-ядерный 128-поточный EPYC Rome 7742 превосходит 28-ядерный Intel Xeon Platinum 8280 не только по скорости, но и по цене. Вполне возможно, что рынок ждал, когда один из наиболее крупных игроков заявит о решении сменить поставщика процессоров в своих суперкомпьютерах.

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Недавно NVIDIA представила новый графический GA100, который стал самым большим в мире и построен на базе 7-нм техпроцесса архитектуры Ampere. Он получил просто невероятные характеристики: 8192 ядра, 48 Гб памяти стандарта HBM2. Согласно заявлениям самой NVIDIA, новинка будет до двадцати раз быстрее подобного чипа на архитектуре Volta. Вместе с графическим чипом была представлена система на базе 8 таких графических процессоров и двух процессоров. Что самое важное, в новом поколении суперкомпьютеров не будет процессов Intel Xeon. Теперь их место займут 128 ядер и 256 потоков AMD EPYC Rome.

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Больше о новом суперкомпьютере можно узнать из оригинального материала. От себя отметим, что система стоит 199 тысяч долларов и предназначена для построения нейросетей на основе машинного обучения и облачных технологий.