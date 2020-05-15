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В то время как большинство компаний страдают от проблем связанным с коронавирусом, существует гигант, получающий огромную прибыль. Речь идёт о компании Amazon, которая прирастает огромными темпами. Аналитики полагают, что всё дело в опасениях инвесторов. Многие выводят свои капиталы из средних и небольших компаний, поскольку не уверены, смогут ли они справиться с текущим кризисом. Аналитики предполагают, что такие монстры, как Amazon способны отделаться минимальными потерями.

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Увеличилось и число заказов. Пока многие электронные магазины испытывают проблемы с доставкой, Amazon нанял дополнительно 100 000 сотрудников, перетянув на себя всех желающих трудоустроится в данной отрасли. Начиная с марта котировки акций на нью-йоркской бирже растут. Главе компании – Джеффу Безосу принадлежит 11.2% всех акций. В марте его состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов. На данный момент – это 143 миллиарда. Таким образом, только за 1 месяц рост составил 18 миллиардов долларов.

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По данным аналитиков, за первые три месяца текущего года оборот Amazon превысил 75 долларов, что на 15 миллиардов больше по сравнению с 2019 годом. Предположительно, ещё более впечатляющий рост будет продемонстрирован во 2 квартале. Всё это делает Amazon не только самой дорогой компанией, но и самой быстрорастущей. По мнению аналитиков, уже к 2026 году состояние Джеффа Безоса перевалит за 1 триллион долларов. Выход из кризиса для большинства американских компаний будет трудным. Некоторые вообще не приступят к работе. Огромные финансовые потоки Amazon позволят в буквальном смысле проглотить весь освободившийся рынок.