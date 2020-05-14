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Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте

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Время от времени в интернете появляются слухи о настольных процессорах Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S. Сегодня ресурс Videocardz решил внести ясность в данный вопрос, ответив на основные вопросы, которые беспокоили экспертов долгое время. 

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Первое, о чём стоит знать – будет осуществлён переход на новый сокет LGA1700, а также новую логику Intel 600-й серии, материнские платы на основе которой станут первыми массовыми продуктами с поддержкой новых технологий DDR 5 и PCIe 4.0. Сообщается, что новая память будет способна работать на частоте 4800 ГТ/с. Что до нового интерфейса PCIe 4.0, то это также было ожидаемо и будет встречено покупателями продукции Intel с энтузиазмом.

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Подтвердилась также информация о необычной компоновке процессорных ядер, которая будет выполнена на основе технологии big.LITTLE. Судя по всему, нас ждёт до 16 ядер, половина из которых будет энергоэффективными, а другая половина – производительными. 

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Между тем, до сиз пор неясно, будут процессоры на архитектуре Alder Lake-S производиться по нормам 10-нм техпроцесса, или перейдут перспективный 7-нм техпроцесс. Предположительная дата начала продаж намечена на 2021 год. Пока эти сроки кажутся нереалистичными, поскольку в продажу не поступило даже 10-е поколение настольный процессоров Comet Lake. 

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Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте
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