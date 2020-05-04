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Процессоры Intel Сore 12-го поколения Alder Lake могут получить до 16 ядер, только 8 из которых будут задействованы в играх и сложных вычислениях

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Совсем недавно мы сообщали несколько любопытных подробностей о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake. Судя по всему, это будут первые чипы, основанные на полностью новой архитектуре и 10-нм техпроцессе. О том, сможет ли Intel сделать новый рывок, догнав высокопроизводительные чипы AMD, пока не известно. Однако, появились некоторые подробности, которые вселяют скорее пессимизм, чем оптимизм.

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Все современные мобильные процессоры построены по принципу big.LITTLE. Именно так устроена архитектура Arm, которая предполагает распределение нагрузки между медленными и быстрыми ядрами. К примеру, когда нагрузка минимальна, работают только энергоэффективные ядра. В том момент, когда требуется дополнительная вычислительная мощь, подключаются производительные ядра. При этом, все ядра разбиты на кластеры. Судя по всему, именно таким путём пойдёт Intel.

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Как сообщается, процессоры Alder Lake будут в этом похожи на ранее анонсированные Lakefield, которые пока так и не дошли до покупателей. В случае с 12-м поколением нас ждёт всё лучшее от мобильных и настольных чипов. По слухам, предполагается выпустить 16-ядерный процессор, который выполнен по новой 3D-технологии Intel под названием Foveros. Он включает 8 быстрых ядер и 8 медленных – энергоэффективных. Предположительно, такие процессоры появятся в середине или конце 2021 года. 

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ACDCOVER
19:30
Интел пока лишь удивил только тебя.
Процессоры Intel Сore 12-го поколения Alder Lake могут получить до 16 ядер, только 8 из которых будут задействованы в играх и сложных вычислениях
A Mi Dauni
19:29
Я удалил коммент, потому что не увидел какая там видеокарта использовалась)))
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
ShadowTM
19:28
Вы читали вообще сообщение-то? Во-первых, речь идёт о другом сегменте. Во-вторых, при всех успехах AMD в процессорах и тем более, APU, в планшетном сегменте всему этому грош цена. Попросту нет пригодн...
Intel Lakefield не торопится попасть к клиентам
Виталий Дерябин
19:27
Это три образа (старая Windows, чистая Windows, настроенная Windows) за 15 минут? Это какой скоростной ssd у автора стоит? И уже подготовленные флэшки или dvd с запуском всех установок? Ставишь drive...
Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно
Me4tatelI&gt;
19:24
что то не уверен что подобное будет в десктопных или серверных скорее в мобильных
Процессоры Intel Сore 12-го поколения Alder Lake могут получить до 16 ядер, только 8 из которых будут задействованы в играх и сложных вычислениях
Никита Ильевич
19:24
Согласен
Subnautica: Below Zero получила обновление, которое сильно правит сюжет и добавляет мотивации персонажам
nepranov
19:23
Бабка надвое сказала.
Процессоры Intel Сore 12-го поколения Alder Lake могут получить до 16 ядер, только 8 из которых будут задействованы в играх и сложных вычислениях
Me4tatelI&gt;
19:23
меньше года это же так долго))
Процессоры Intel Сore 12-го поколения Alder Lake могут получить до 16 ядер, только 8 из которых будут задействованы в играх и сложных вычислениях
Nepol Annael
19:21
Да научитесь вы писать -ться и -тся. Ну не получится проскочить наугад.
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omoikane
19:21
Да да я видел его алгоритм в 150 ват на 8700 :D Он где то тут кидал скрин для примера, сравнивая с 3600 на который подали 1.35 по моему, на 0.1 больше в общем(с чего этот разговор и начался, по факту ...
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
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