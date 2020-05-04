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Совсем недавно мы сообщали несколько любопытных подробностей о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake. Судя по всему, это будут первые чипы, основанные на полностью новой архитектуре и 10-нм техпроцессе. О том, сможет ли Intel сделать новый рывок, догнав высокопроизводительные чипы AMD, пока не известно. Однако, появились некоторые подробности, которые вселяют скорее пессимизм, чем оптимизм.

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Все современные мобильные процессоры построены по принципу big.LITTLE. Именно так устроена архитектура Arm, которая предполагает распределение нагрузки между медленными и быстрыми ядрами. К примеру, когда нагрузка минимальна, работают только энергоэффективные ядра. В том момент, когда требуется дополнительная вычислительная мощь, подключаются производительные ядра. При этом, все ядра разбиты на кластеры. Судя по всему, именно таким путём пойдёт Intel.

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Как сообщается, процессоры Alder Lake будут в этом похожи на ранее анонсированные Lakefield, которые пока так и не дошли до покупателей. В случае с 12-м поколением нас ждёт всё лучшее от мобильных и настольных чипов. По слухам, предполагается выпустить 16-ядерный процессор, который выполнен по новой 3D-технологии Intel под названием Foveros. Он включает 8 быстрых ядер и 8 медленных – энергоэффективных. Предположительно, такие процессоры появятся в середине или конце 2021 года.