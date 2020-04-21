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Некоторые студии разрабатывают игры в обстановке повышенной секретности. Они не публикуют изображений, не рассказывают о событиях и вообще никак не рекламируют игру. Чаще всего это монстры игровой индустрии, которые могут себе это позволить, ведь за игрой уже выстроились огромные очереди ещё до её официального анонса. Rockstar Games именно такая студия. Всё, что происходит за стенами офиса компании окутано ореолом тайны. Однако, есть очень хорошая примета, которая говорит об активной работе над какой-либо игрой. А главное: никакие стены не могут удержать эту информацию. Всё просто: игра находится на одной из финальных стадий разработки, когда появляется множество правдивых и не очень слухов.

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Один из популярных блогеров и по совместительству инсайдер игрового мира – Крис Либерти сделал несколько громких заявлений. Прежде всего он опроверг утверждение, что игровой мир новой Grand Theft Auto 6 будет небольшого размера. По его словам, продолжение культовой серии получит огромную карту с открытым миром. Он также уточнил, что предварительный этап подготовки начался в 2014 году. Это значит, что у нас есть все шансы увидеть GTA 6 в ближайшие пару лет. По мнению экспертов, эта информация отлично согласуется с привычным циклом разработки подобных игр студией Rockstar Games.

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