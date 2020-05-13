Энтузиаст установил на скейтборд колёсики от Apple Mac Pro за 700 долларов – результат получился неожиданным
Новый компьютер Mac Pro от Apple регулярно становится главным героем новостных лент. Происходит это не потому, что он самый быстрый или имеет какие-либо уникальные характеристики. На самом деле всё дело в цене, которую установила яблочная компания на самые обычные комплектующие. Не менее удивляет цена на аксессуары. К примеру, подставка под монитор оценена в 1 000 долларов. Последний раз подобная история случилась с колёсиками для Mac Pro, которые были оценены в 700 долларов.
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Один из энтузиастов, который разместил новое видео в сети Weibo, рассказал, что не смог пройти мимо возможности провести эксперимент с новыми колёсами от Mac Pro. Он заказал заветную коробочку и установил её на обычный скейтборд. Результат можно посмотреть на видео по ссылке. Если вкратце, то вначале всё шло хорошо, энтузиаст просверлил отверстия в доске, прикрепив туда колёсики, которые имеют привлекательный внешний вид и выглядят круто. Вот только управляемость у такого скейта оказалась ужасной. После некоторых настроек энтузиасту удалось добиться некоторого прогресса, вот только после нескольких прыжков колёсики начали отваливаться от основания. В итоге скейт пришёл в негодность.
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Проблема была решена за счёт дополнительной фиксации. Хотя, скейтборд как был, так и остался неуправляемым. В итоге энтузиаст пришёл к выводу, что Apple делает плохие колёсики для скейтборда, цена которых не соответствует их качеству.
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