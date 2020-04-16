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Американская компания Apple является одной из самых богатых на планете. Главным её достоянием всегда были маркетологи. Они знают, как продать клиенту обычный товар по необычной цене. Правильнее будет сказать: маркетологи находят в продуктах компании изюминку, которая становится жизненно важной для сотен миллионов людей на планете. Если вас удивляет, как Apple умудрялась продавать подставку под монитор Pro Display XDR за 1 000 долларов, то сегодняшняя новость может выбить вас из колеи.

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Базовая версия Mac Pro стоит 6 тысяч долларов. Лучше, конечно, доплатить и взять нормальную сборку за тысяч 20, но это сугубо индивидуально. Системный блок поставляется с четырьмя бесплатными колёсиками (что удивительно). Однако, если вдруг с одним из колёсиков произошла какая-то неприятность, то вам придётся купить сразу комплект. Казалось бы, ничего страшного, если бы не цена. Стартовый комплект Mac Pro Wheels Kit будет вам стоить 699 долларов.

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Если вы только присматриваетесь к компьютеру от Apple, то мы хотим вам посоветовать взять комплект колёсиков вместе с системником. В таком случае он будет стоить всего 399 долларов. Хотелось бы написать, что колёсики оснащены продвинутой системой, которая позволяет Mac Pro ездить по стенам, следовать за своим хозяином и выполнять его команды по типу: принеси и сядь, но всего этого у Apple нет. Кстати, для установки колёсиков понадобиться отвёртка. Пока что самая обычная, но уже скоро маркетологи Apple прочтут этот материал и будут продавать отвёртку в стиле смартфонов iPhone за 1 000 долларов.