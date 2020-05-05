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Слухи о скором выходе настольных гибридных процессоров AMD Ryzen 4000-й серии курсируют уже давно. Предположительно, они будут анонсированы во втором квартале текущего года. Точной даты поступления в продажу нет. Впрочем, как и первых тестов долгожданных APU. Вчера в сети появилось первое упоминание о 8-ядерном чипе Ryzen 7 4700G, который представляет собой настольную версию новой линейки.

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Новый тест появился на просторах сайта UserBenchmark. Там был замечен 8-ядерный 16-поточный настольный процессор Ryzen 7 4700G, работающий на тактовых частотах 3.6–3.95 ГГц. В качестве материнской платы использовалась Gigabyte GA-AB350-Gaming 3. Как сообщается, новинка имеет производительность не меньше, чем геймерский популярный настольный процессор Ryzen 7 3700X.

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