Первый тест настольного 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G продемонстрировал впечатляющий результат, но оказался обычной подделкой
Слухи о скором выходе настольных гибридных процессоров AMD Ryzen 4000-й серии курсируют уже давно. Предположительно, они будут анонсированы во втором квартале текущего года. Точной даты поступления в продажу нет. Впрочем, как и первых тестов долгожданных APU. Вчера в сети появилось первое упоминание о 8-ядерном чипе Ryzen 7 4700G, который представляет собой настольную версию новой линейки.
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Новый тест появился на просторах сайта UserBenchmark. Там был замечен 8-ядерный 16-поточный настольный процессор Ryzen 7 4700G, работающий на тактовых частотах 3.6–3.95 ГГц. В качестве материнской платы использовалась Gigabyte GA-AB350-Gaming 3. Как сообщается, новинка имеет производительность не меньше, чем геймерский популярный настольный процессор Ryzen 7 3700X.
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рекламаРезультат действительно впечатляет. Вот только он оказался фейком. Сам автор тестирования заявил, что использовал свой собственный Ryzen 7 3700X. Якобы он отредактировал параметры компьютера, для того чтобы обмануть онлайн тест. В данный момент неизвестно, сколько на просторах UserBenchmark подобных фейков. Тем не менее, это вызывает множество вопросов. Например, почему результаты до сих пор не удалены, а также почему так легко обмануть столь авторитетный бенчмарк.
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