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Дискретная видеокарта Intel Хе DG1 засветилась в тесте SiSoftware, но, будет ли она продаваться, неизвестно

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В начале апреля стало известно о существовании мощной видеокарты Intel Xe-HP DG2, которая может стать потенциальным конкурентом моделям на новой архитектуре NVIDIA Ampere. Предположительно, данная видеокарта будет поставляться крупным коммерческим клиентам для использования в сетях ИИ, построении центров обработки данных, создания нейросетей и облачных вычислений. Между тем, ранее сообщалось, что к концу года должна выйти первая дискретная видеокарта DG1, которая будет сочетать низку цену с приемлемой производительностью. 

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В ходе последней утечки в базе данных SiSoftware стало о видеокарте с общей производительностью в районе 2,3 TFLOP. Карту оснастят 3 Гб памяти и 768 ядрами с тактовой частотой 1,5 ГГц. Это примерно соответствует игровой приставке Sony PlayStation 4. Предположительно, она станет конкурентом бюджетной NVIDIA MX 350. 

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Дополнительно источник делится информацией об интересном прототипе, на котором функционировала видеокарта Intel DG1. Посмотреть, как работает карта, можно было по игре Warframe, которая шла вполне комфортно. Между тем, эксперты уточняют, что точной информации о выходе такой видеокарты нет. Скорее всего она станет полигоном для подготовки более продвинутых решений. Мало того, прямо сейчас вообще неизвестно, выйдет ли она в текущем году вообще. Что до более продвинутых моделей, то ждать их до 2022 года вообще не стоит. 

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