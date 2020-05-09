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Совсем недавно AMD официально представила два бюджетных процессора –Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Первый получил ценник в 122 доллара, а второй 100. Совсем недавно старшую версию мы уже могли наблюдать в большом тестировании. Результаты оказались очень впечатляющими. Между тем, младший Ryzen 3 3100 так и остался без полноценных тестов. Ребята с ютуб-канала Benchmark уже получили в свои руки заветную коробку с чипом и готовы рассказать, как он себя поведёт против самого популярного процессора синей команды – Core i5-9400F. Главная задача такова: выяснить, если ли смысл переплачивать 60 долларов за процессор от Intel.

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Важно учесть, что стоимость процессора Intel стартует со 160 и выше долларов (в реальных условиях выше 180), в то время как цена для бюджетной версии Ryzen 3 3100 р заявлена на уровне 100 долларов. Между тем, мы пока не знаем рекомендованной стоимости для данного чипа. Дополнительно отметим, что в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 2080 Ti и 16 Гб DDR 4 3400 МГц.

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Как видите, 6-ядерный Core i5-9400F обходит 4-ядерный Ryzen 3 3100 во всех тестах. Однако, между ними как минимум 60 долларовая разница в цене. При этом разница в производительности часто не критичная, а значит в реальных условиях будет незаметна. Бюджетный чип от AMD получился неплох. Теперь всё решит розничная цена. Если производителю удастся удержать стоимость на заявленном уровне – это будет хит. Если же в отечественных магазинах он появится по ценам выше 150 долларов – ждать каких-либо заметных продаж не стоит.