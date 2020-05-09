Новая видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ampere может оказаться равна по производительности текущему флагману – GeForce RTX 2080 Ti – новые сведения о RTX Titan Ampere
Совсем недавно мы видели большую утечку с подробностями о новой архитектуре NVIDIA Ampere. Так, стало известно, что флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti должна появится на прилавках магазинов в сентябре текущего года. Кроме того, она получит новый продвинутый ИИ в виде DLSS 3.0, который позволит увеличить количество fps без ущерба для производительности. Не менее важной особенностью будет увеличение количества тензорных и RT-ядер до четырёх раз по сравнению с текущим флагманом RTX 2080 Ti.
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Сегодня у нас не менее любопытная информация. По большому счёту, она должна заинтересовать гораздо большее количество пользователей, поскольку речь пойдёт о массовой видеокарте – RTX 3060. Скорее всего она будет основана на 8-нм техпроцессе от Samsung. Предположительно, это позволит сэкономить, сделав её дешевле текущего поколения – Turing. Несмотря на это, нас ждёт огромный прорыв. Источники утверждают, что производительность новой среднебюджетной RTX 3060 будет на уровне нынешнего топа – RTX 2080 Ti. Звучит невероятно.
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В конце хотелось бы рассказать о будущем флагмане – RTX Titan на архитектуре Ampere. Предположительно, он станет первым устройством, которое будет создано для игр в разрешении 8К. Точное количество памяти, которое установит на него NVIDIA неизвестно. Ясно, что дело не ограничатся 12 Гб, как у RTX 3080 Ti. Ждать осталось недолго. Анонс новых видеокарт ожидается в рамках GTC 2020 14 мая в онлайн-режиме.
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