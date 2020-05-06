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На этой неделе мы видели масштабную утечку, согласно которой выпуском чипов для видеокарт NVIDIA следующих поколений займутся TSMC и Samsung. Это будут архитектуры Hopper и Ampere, об одной из которых сегодня стало известно множество важных подробностей.

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Прежде всего сообщается, что выход нового флагмана – GeForce RTX 3080 Ti стоит ждать в сентябре текущего года. Видеокарта будет основана на 7-нм техпроцессе TSMC, в то время как остальные модели будут созданы на мощностях Samsung по 8-нм техпроцессу. Ключевой особенностью нового поколения станет технология DLSS 3.0 на основе ИИ, которая призвана значительно увеличить производительность всех новых игр. Точных цифр нет, однако стоит учитывать, что текущая версия – DLSS 2.0 принесла 75% прирост производительности.

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Дополнительно сообщается об увеличении IPC графического процессора нового флагмана на архитектуре Ampere на 10-20%. Кроме того, ожидается увеличение кэш-памяти второго уровня в два раза, при повышении штатной тактовой частоты до 1 900 МГц. Любителей трассировки лучей должно заинтересовать увеличение тензорных и RT-ядер до 4 раз. По словам экспертов, это приведёт к тому, что, при включении трассировки лучей, проседание кадров будет несущественным или полностью отсутствовать. Что до количества памяти нового флагмана, то сообщается о 12 Гб быстрой GDDR с эффективной тактовой частотой, начинающейся с 16 000 МГц.