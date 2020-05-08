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Вчера стало известно, что следующее поколения процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будет работать только на новых чипсетах Х570 В550 и А520. Кроме того, стало очевидно, что сокет АМ4 после 4-го поколения Ryzen потеряет свою актуальность. Что придёт ему на смену, пока не сообщается. Между тем эксперты изучили достижения, которых удалось добиться на данной платформе, и готовы поделиться с нами некоторыми подробностями.

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Первыми процессорами с поддержкой сокета АМ4 были чипы А-серии на ядре Bristol Ridge. Они имели до четырёх ядер и столько же потоков. Сейчас настольные процессоры могут похвастать 16-ядрами и 32-потоками. Например, процессор A12-9800: 4 ядра и 4 потока; процессор Ryzen 9 3950Х: 16 ядер и 32 потока.

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За это время сменилось 4 архитектуры: Бульдозер, Zen, Zen + и Zen 2. На подходе Zen 3, которая также будет использовать сокет АМ4.

4-кратное уменьшение техпроцесса. Первые чипы были выполнены по 28-нм техпроцессу. Сегодня процессоры Ryzen 3000-й серии выполнены по нормам 7-нм техпроцесса.

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Также, благодаря внедрению PCIe 4.0, произошло 4-кратное увеличение пропускной способности: 12x PCIe Gen 3 → 24x PCIe Gen 4. Не менее впечатляет и увеличение тактовой частоты ОЗУ: DDR4-2400 → DDR4-3200. Всё это и многое другое позволило не только догнать процессоры Intel по производительности, но и вырваться вперёд.