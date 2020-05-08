Процессоры AMD увеличили показатели производительности и многопточности до 4-х раз за 4 года
Вчера стало известно, что следующее поколения процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будет работать только на новых чипсетах Х570 В550 и А520. Кроме того, стало очевидно, что сокет АМ4 после 4-го поколения Ryzen потеряет свою актуальность. Что придёт ему на смену, пока не сообщается. Между тем эксперты изучили достижения, которых удалось добиться на данной платформе, и готовы поделиться с нами некоторыми подробностями.
реклама
Первыми процессорами с поддержкой сокета АМ4 были чипы А-серии на ядре Bristol Ridge. Они имели до четырёх ядер и столько же потоков. Сейчас настольные процессоры могут похвастать 16-ядрами и 32-потоками. Например, процессор A12-9800: 4 ядра и 4 потока; процессор Ryzen 9 3950Х: 16 ядер и 32 потока.
рекламаЗа это время сменилось 4 архитектуры: Бульдозер, Zen, Zen + и Zen 2. На подходе Zen 3, которая также будет использовать сокет АМ4.
4-кратное уменьшение техпроцесса. Первые чипы были выполнены по 28-нм техпроцессу. Сегодня процессоры Ryzen 3000-й серии выполнены по нормам 7-нм техпроцесса.
реклама
Также, благодаря внедрению PCIe 4.0, произошло 4-кратное увеличение пропускной способности: 12x PCIe Gen 3 → 24x PCIe Gen 4. Не менее впечатляет и увеличение тактовой частоты ОЗУ: DDR4-2400 → DDR4-3200. Всё это и многое другое позволило не только догнать процессоры Intel по производительности, но и вырваться вперёд.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила