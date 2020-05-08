Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уверены, все наши читатели помнят легендарный смартфон Xiaomi Pocophone F1. Он стал первым телефоном, который предложил флагманский процессор, мощную камеру, отличный дисплей, много быстрой памяти и отличную цену. В скором времени выйдет вторая версия Pocophone, но она будет крайне дорогой (от 600 долларов), а значит тем, кто мечтал о недорогом флагмане, стоит присмотреться к данной модели.

реклама

Что немаловажно, перед нами максимальная версия устройства: 6 Гб/128 Гб. Такое количество памяти позволит не беспокоится по поводу недостатка свободного места и загруженности ОЗУ. Не менее интересна камера, которая на момент выхода позволила занять устройству одну из лидирующих строчек в популярном тесте Dxomark. Аккумулятор получил ёмкость 4 000 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

реклама

В данный момент смартфон работает под управлением самой последней версии Android 10. Телефон числится в списке актуальных, а значит получит следующую версию мобильной ОС в числе первых. Перед вами глобальная версия устройства, которая не требует костюмных прошивок. Обновления прилетят по воздуху. В данный момент на площадке Aliexpress телефон имеет один из самых низких ценников за всё время. Обратите внимание, что речь идёт о наиболее прокачанной версии устройства. Текущая цена всего 229 долларов. Ссылка на товар здесь.