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10-е поколение процессоров Intel Core вызвало множество противоречивых эмоций как у экспертов, так и у обычных обывателей. С одной стороны, нам предлагают значительное повышение тактовых частот, которое позволит достичь отличных результатов в играх. С другой – цены останутся на прежнем уровне. Мало того, покупателям придётся потратиться не только на процессор, но и на материнскую плату. Сегодня у нас результаты тестирования нового бюджетного 6-ядерного Core i5-10400, который может стать настоящим бестселлером продаж.

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В настоящем тестировании бюджетный Core i5-10400 сошёлся с 8-ядерным Core i7-9700F, рекомендованная цена которого составляет 300 долларов. Также для сравнения поданы результаты популярного Core i5-9400F, на замену которому приходит герой сегодняшнего теста. Таблица с общими результатами представлена ниже.

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Как видите, в игровых тестах Core i5-10400 удаётся сравняться по производительности с более дорогим 8-ядерным Core i7-9700F. Что до синтетики, то ситуация неоднозначная: где-то наблюдается паритет, а где-то побеждает то один, то другой чип. Ясно, что полноценной замены 6-ядерный процессор предыдущему поколению 8-ядерников не станет. Он для этого и не предназначался, а вот стать одним из самых массовых и продаваемых чипов Intel он может.