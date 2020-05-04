Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце апреля мы уже видели достоверный концепт новой игровой приставки PlayStation 5. В данный момент невозможно сказать, каким будет оригинальная игровая приставка. Sony держит режим максимальной конспирации. Вполне возможно, уже в начале июня мы сможем рассмотреть долгожданную консоль. Пока же остаётся только изучать дизайнерские творения энтузиастов.

реклама

Сегодня у нас новый концепт от дизайнеров популярного сайта VR4Player. Энтузиасты подошли к своему делу творчески. Пожалуй, новый дизайн даже слишком современный, и Sony не решится на подобные эксперименты, предпочитая классический прямоугольник. Мнения пользователей относительно нового концепта разделились. Одни восприняли затею с восторгом, заявив, что именно такой хотят видеть Next Gen на полке возле телевизора. Другие – посчитали дизайн PlayStation 5, представленный энтузиастами, слишком смелым.

реклама

Как бы то ни было, в уникальности ему не откажешь. Вместе с концептов представлено фанатское видение на будущую линейку игр, а также не аксессуары для PlayStation 5. Важно понимать, что данное видео не имеет отношение к тому, что покажет Sony. Тем не менее оно способно указать крупным компания парадигму развития будущих продуктов, а также направление, в котором стоит двигаться – чего ждёт фанатское сообщество.