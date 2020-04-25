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Новости об игровой приставке PlayStation 5 бьют ключом. Сегодня у нас несколько любопытных подробностей, которые могут порадовать фанатов японской компании Sony. Прежде всего, Норвежские СМИ утверждают, что официальные новости о консоли появятся на следующей неделе. Есть мнение, что в начале мая состоится большой анонс. Будем надеяться нам покажут дизайн приставки или хотя бы живой геймплей. На этот счёт есть большие сомнения. Особенно учитывая последнюю информацию о задержках у Sony, и Microsoft. Источник указывает, что многие разработчики игр вынуждены были перевести своих сотрудников на удалённую работу. В такой ситуации, даже если игровые приставки будут готовы в срок, есть опасность, что стартовая линейка игр выйдет с огромным опозданием.

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Раз уж у нас дайджест новостей, то нельзя не рассказать о новом патенте, в котором идёт речь о системе охлаждения. Что любопытно, на основе патента был создан очередной фанатский дизайн, который выглядит очень впечатляюще.

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Сравните сами. Вначале нам показали картинку, напоминающую горшок. А сейчас вот эту, элегантную работу (на второй картинке). Чуть ниже теплоотвод, который также впечатляет. Сложно судить, насколько он соответствует тому, что окажется внутри PlayStation 5, но тот, что на картинке действительно хорош.