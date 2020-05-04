Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно стало известно о выходе новых сверхбюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х. Первый получил ценник в 100 долларов, второй — 120. Обе версии оснащены 4 физическими ядрами с поддержкой технологии многопоточности. Ранее мы уже видели противостояние новых чипов с флагманом Intel Core i7-7700K. Ситуация очень любопытная. Сегодня бюджетные процессоры схлестнулись с ещё одним недорогим представителем Intel. Это процессор 10-го поколения – Core i3-10100.

реклама

Для чистоты эксперимента оба процессора были протестированы как на штатных частотах, так и в разгоне. Здесь, как ни странно, процессор AMD показал даже более высокие тактовые частоты, чем соперник из синего лагеря.

реклама

Выше представлена сводная таблица. Результат довольно противоречивый. В тесте Fire Strike Physics Score вперёд вырвался Ryzen 3 3100, отрыв которого довольно внушительный и составляет около 2 000 баллов. В то же время в тесте Time Spy CPU Score наблюдается паритет. И в этой ситуации стоит обратить внимание на два фактора:

реклама