Бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и Intel Core i3-10100 сошлись в тесте 3dmark – назревает борьба за кошельки экономных геймеров
Недавно стало известно о выходе новых сверхбюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х. Первый получил ценник в 100 долларов, второй — 120. Обе версии оснащены 4 физическими ядрами с поддержкой технологии многопоточности. Ранее мы уже видели противостояние новых чипов с флагманом Intel Core i7-7700K. Ситуация очень любопытная. Сегодня бюджетные процессоры схлестнулись с ещё одним недорогим представителем Intel. Это процессор 10-го поколения – Core i3-10100.
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Для чистоты эксперимента оба процессора были протестированы как на штатных частотах, так и в разгоне. Здесь, как ни странно, процессор AMD показал даже более высокие тактовые частоты, чем соперник из синего лагеря.
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Выше представлена сводная таблица. Результат довольно противоречивый. В тесте Fire Strike Physics Score вперёд вырвался Ryzen 3 3100, отрыв которого довольно внушительный и составляет около 2 000 баллов. В то же время в тесте Time Spy CPU Score наблюдается паритет. И в этой ситуации стоит обратить внимание на два фактора:
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- Для процессора Ryzen 3 3100 вам не потребуется новая материнская плата, поскольку он отлично встанет в привычную на сокете АМ4. Для процессора Core i3-10100 придётся покупать всю систему целиком, поскольку новые чипы требуют нового сокета LGA 1200.
- LGA 1200 оценён в 120 долларов, а Ryzen 3 3100 будет вам стоить 100 долларов. Что выберет массовый покупатель, неясно, но противостояние обещает быть крайне интересным.
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