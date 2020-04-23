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Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15

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Для большинства геймеров старый 4-ядерный процессор Intel Core i7-7700K до сих пор остаётся несбыточной мечтой. Цены на бывшую в употреблении версию этого чипа стартуют с 200 долларов и выше. Ясно, что перед нами флагманская модель, но подобное ценообразование явно не соответствует действительности в мире, где есть AMD Ryzen 5 3600. Судя по всему, одному из лучших процессоров от Intel грозит забвение, поскольку новинка от AMD за 130 долларов уже наступает ему на пятки.

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Одним из самых слабых мест процессоров AMD называют их отставание от конкурентов в одноядерных дисциплинах. Это очень сильно сказывается на геймерских показателях, ведь современные игры всё ещё обращают внимание именно на этот показатель. Что же, судя по последним тестам нового процессора Ryzen 3 3300X, вскоре у красных будет чем ответить на игровую производительность синих.

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В тесте Cinebench R15 участвовал новый 4-яденый 8-поточный процессор Ryzen 3 3300X, стоимость которого стартует с отметки 130 долларов. Важно отметить, что это именно одноядерный тест, поскольку в многоядерных дисциплинах чипы от AMD уже давно опережают конкурентов от Intel. Как видите, отставание практически равно нулю. А ведь перед нами представитель архитектуры Zen 2. Что будет с появлением обновлённой Zen 3, сложно представить. Надеемся, конкуренция только усилится, позволив нам получить производительные процессоры по отличным ценам. 

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Kasyan
15:19
Как пишет 1usmus октябрь 2020 года.
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
Кирилл Кондрашов
15:19
Потому что на старых моделях осталась звонилка miui. На более новых моделях таких как note8pro, mi9tpro там просто напросто нет приложений звонки/смс от miui. Там гугловские приложения. Связано это бы...
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ZrZ
15:18
Зато циферками на форуме можно похвастаться! Фоточки дорогостоящего железа выложить! ЧСВ от этого подрастет.
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