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Для большинства геймеров старый 4-ядерный процессор Intel Core i7-7700K до сих пор остаётся несбыточной мечтой. Цены на бывшую в употреблении версию этого чипа стартуют с 200 долларов и выше. Ясно, что перед нами флагманская модель, но подобное ценообразование явно не соответствует действительности в мире, где есть AMD Ryzen 5 3600. Судя по всему, одному из лучших процессоров от Intel грозит забвение, поскольку новинка от AMD за 130 долларов уже наступает ему на пятки.

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Одним из самых слабых мест процессоров AMD называют их отставание от конкурентов в одноядерных дисциплинах. Это очень сильно сказывается на геймерских показателях, ведь современные игры всё ещё обращают внимание именно на этот показатель. Что же, судя по последним тестам нового процессора Ryzen 3 3300X, вскоре у красных будет чем ответить на игровую производительность синих.

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В тесте Cinebench R15 участвовал новый 4-яденый 8-поточный процессор Ryzen 3 3300X, стоимость которого стартует с отметки 130 долларов. Важно отметить, что это именно одноядерный тест, поскольку в многоядерных дисциплинах чипы от AMD уже давно опережают конкурентов от Intel. Как видите, отставание практически равно нулю. А ведь перед нами представитель архитектуры Zen 2. Что будет с появлением обновлённой Zen 3, сложно представить. Надеемся, конкуренция только усилится, позволив нам получить производительные процессоры по отличным ценам.