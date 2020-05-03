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Совсем недавно стало известно о гигантском графическом чипе, который готовит Intel. По официальным данным, он получит один из самых больших за всю историю кристаллов, который сможет похвастать площадью в 3 раза большей, чем есть у текущего флагмана GeForce RTX 2080 Ti. Подобная информация может заставить нервничать любого, ведь на стороне синих миллиарды долларов и мощнейшая инженерная база. Между тем, в последнем интервью глава Intel поспешил успокоить конкурентов, заявив, что не планирует захватывать рынок высокопроизводительных видеокарт.

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В разговоре с журналистами Раджа Корудри отметил, что прямо сейчас на Земле не меньше чем 100 миллионов геймеров, которые предпочитают играть в компьютерные игры на интегрированных видеокартах Intel. Именно эти люди ждут перемен. Они хотят получить производительные решения, которые не станут больше по размеру или дороже по цене. По словам Раджи Кодури, в настоящий момент все усилия компании направлены на интегрированную графику.

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Что же, судя по всему, ждать появления «Отца всех видеокарт» в ближайшее время не стоит. На текущий год намечен выход дискретной видеокарты Intel Xe, которая направлена на конкуренцию на бюджетном рынке. Что до Раджи Кодури, то, вероятно, он имел в виду следующее поколение мобильных процессоров Rocket Lake, которое получит продвинутую интегрированную графику, способную конкурировать с младшими графическими чипами. Например, с NVIDIA GeForce MX350.