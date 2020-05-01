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О том, что Intel разрабатывает дискретную видеокарту, известно давно. Одно из наиболее производительных решений глава компании Раджа Кодури ещё в 2019 году окрестил именем «ВсеОтец» или «Папа всех видеокарт», выбирайте перевод, который больше нравится вам. Судя по всему, Раджа не шутил.

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Сегодня в Твиттере главы Intel появилось изображение нового графического чипа. Точных данных и характеристик предоставлено не было, однако чип был сфотографирован на фоне батарейки, что дало возможность оценить его размеры, а также теоретическую производительность.

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Итак, приблизительный размер (измерения достаточно точны, поскольку длина и толщина батарейки формата АА общеизвестна) чипа составил 3 696 мм. Что до площади кристалла, то скорее всего она составит около 2 000 мм. Судя по всему нас ждёт не единый кристалл, а несколько. Например, 4 по 500 мм, или 8 по 250 мм

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И вот здесь самое время вспомнить площадь кристалла на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti – всего 754 мм. Вполне вероятно, что новая GeForce RTX 3080 Ti будет больше, ведь нас ждёт удвоение производительности, но площадь у неё явно не превысит 1 000 мм. Таким образом у нас утроение теоретической производительности с текущим флагманом.

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В настоящее время сложно оценивать ещё не вышедший чип, но то, что его производительность не должна нас разочаровать, не вызывает сомнений. Первоначально видеокарта на новом графическом чипе пойдёт на нужды систем ИИ, машинного обучения и облачных служб. Хотя, никто не говорил, что наработки не будут использоваться в потребительских продуктах.