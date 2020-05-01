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В начале этой недели мы писали, что вскоре Илон Маск получит свою первую заработную плату за 10 лет. Согласно договорённости с советом директоров, ему причитался солидный пакет акций по очень низкой цене. В результате только на покупке-продаже он мог заработать около 780 миллионов долларов. Эксперты предполагали, что выплата будет если не на этой, то точно на следующей неделе. Увы, денег Илону Маску не видать. Сегодня он сделал очередную глупость, хотя, мы уже к этому привыкли.

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На этой неделе Tesla опубликовала квартальные результаты. На удивление аналитиков, они оказались просто отличными, что тут же повлияло на стоимость акций, которые подскочили до 800 долларов. Мало того, уже к вечеру 29 апреля стоимость акций кратковременно достигала 855 долларов. Казалось, заветная зарплата была у Маска в кармане. Однако, вместо того, чтобы порадоваться подобному ходу вещей, Илон Маск зашёл в Twitter и заявил, что считает цену акций слишком высокой.

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Утром 1 апреля акции стоили 770 долларов. Торги шли стабильно. Но, как только до трейдеров начали доходить слова Илона Маска, курс Tesla обрушился. За 1 день компания потеряла 15 миллиардов долларов. Ни о каких выплатах не может быть и речи. Сейчас курс немного восстановился, после падения до 683 долларов за акцию. Аналитики отказываются от комментариев. Кто знает, вдруг эксцентричный миллиардер завтра решит снова высказать своё мнение по вопросу стоимости акций.