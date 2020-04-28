Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Илон Маск уже 10 лет не получает заработной платы. Фактически он является одним из самых низкооплачиваемых сотрудников на планете, ведь даже за почасовую работу начисляется вознаграждение. На самом деле всё дело в договоре между советом директоров и самим Илоном Маском. Когда происходило утверждение десятилетнего плана, ему было предложено превратить Tesla в одну из самых дорогих компаний за очень большое вознаграждение. План простой: через 10 лет Tesla должна достичь стоимости 650 миллиардов долларов. Илон Маск долго и упорно трудился, и вот подходит тот день, когда ему полагается первая небольшая премия.

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В соответствие с договором, после того, как среднерыночная стоимость Tesla за 6 месяцев достигнет 100 миллиардов долларов, Илон Маск получит крайне выгодное предложение. На данный момент Tesla стоит 145 миллиардов при средней за 6 месяцев рыночной стоимости в 96 миллиардов долларов. В понедельник цена акций компании поднялась на 10%. На этой неделе будет опубликован отчёт за 1 квартал, который, как ожидается, будет крайне позитивным. Мало того, уже через неделю заработает завод в Калифорнии. Одним словом, Илон Маск приготовился к большому подарку.

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На самом деле подарок очень специфичен. Илон Маск сможет купить 1.69 миллионов акций по крайне выгодной цене – 350 долларов за штуку при средней цене в понедельник около 800 долларов за штуку. Если Илон Маск сразу же избавится от этого портфеля акций, то сумма выигрыша составит около 760 миллионов долларов.

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