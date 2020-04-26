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В магазинах ещё не начали появляться ноутбуки на новых гибридных процессорах AMD Ryzen 4000, как стало известно о ключевых характеристиках перспективных APU следующего поколения. Что любопытно, перед нами не утечка из неизвестного источника, а очень конкретная информация, которой стоит доверять.

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Следующее поколение гибридных процессоров Ryzen 5000 получит название Cezanne. Главными особенностями будет новая архитектура Zen 3, которая принесёт значительный прирост IPC, а также улучшенный 7-нм+ техпроцесс. Предположительно это позволит поднять тактовые частоты, а также сделать мобильные чипы привлекательными для игр. Как и в этот раз особое внимание будет уделено энергоэффективности.

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Но, пожалуй, больше всех будут рады бюджетные геймеры, которые не хотят тратить деньги на видеокарту, предпочитая играть на встройке. Специально для них AMD интегрирует в чип новую архитектуру RDNA2. Это значит, что процессоры Ryzen 5000 получат графический процессор Navi. Подобная информация позволяет надеяться, что новые APU получат функцию трассировки лучей. Особенно актуально это будет в настольных процессорах, которые прибудут в 2021 году. Точных сведений о том, когда это произойдёт нет.