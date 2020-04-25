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В конце марта текущего года компания Marvell сообщила о создании третьего поколения своих 96-ядерных 384-поточных процессоров ThunderX3, построенных на ядрах Arm v8.3. Кроме громких заявлений о высокой энергоэффективности на тот момент у нас не было ни каких полезных сведений. Сейчас в интернет попали эксклюзивные изображения, которые производитель рассылает крупным клиентам.

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Первое, что нужно знать – это американская компания с 25-летней историей и огромным портфелем патентов. Последние 15 лет Marvell занимается созданием многоядерных серверов на базе архитектуры Arm. Производитель гордится, что на начало 2020 года было отгружено больше 100 миллионов чипов. Текущий процессор – ThunerX3 был создан на основе 7-нм DUV-процесса TSMC и полностью разработан Marvell. Главной его фишкой стала поддержка 4 виртуальных потоков на одно физическое ядро. Таким образом 96-ядерный чип превращается в 384-ядерного монстра. Но это далеко не всё. Все свои системы компания выпускает в двуслотовом (и выше) исполнении. Таким образом перед нами 768 виртуальных ядер.

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Главными соперниками ThunderX3 станут актуальные серверные процессоры Intel и AMD. Сообщается о поддержке восьми каналов DDR4 с частотой 3200 МГц и до 64 PCIe 4.0 (16 контроллеров). Главный упор Marvell делает на энергоэффективность, которая превышает достижения конкурентов на 30-120%. Не менее впечатляющей является и производительность. По словам компании, при увеличении количества ядер можно добиться гораздо более высокой производительности, чем у конкурентов при сохранении паритета в потреблении энергии.

Слева Thunder3

Следующим поколением процессоров будет ThunderX4. Пока рано говорить о количестве ядер, но уже известно о поддержке перспективного PCIe 5.0 и памяти DDR5.