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Буквально вчера стало известно о том, что NVIDIA и AMD выкупили все свободные 7-нм производственные мощности тайваньской TSMC. Это открывает дорогу для новых поколений видеокарт, которые прибудут уже в текущем году. Кроме того, ранее сама TSMC сообщила, что большую часть производственных мощностей по нормам 5-нм техпроцесса заняла Apple. Тем не менее, технологические инсайдеры получили интригующую информацию о планах NVIDIA на 5-нм технологии.

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Точных данных на этот счёт нет. NVIDIA любит сюрпризы и никогда не раскрывает своих планов заранее. Эксперты полагают, что зелёные вполне могут выпустить свои флагманские видеокарты – Ampere по нормам 5-нм техпроцесса. Таким образом, GeForce RTX 3080 (или её версия с приставкой "Ti") станет самой главной видеокартой ближайших двух лет.

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Среди прогнозов звучат и менее реальные. Так предполагается, что NVIDIA может работать над чипом для игровой приставки Nintendo Switch 2, которая в результате получит увеличенную производительность, что позволит японской портативной консоли занять достойное место среди конкурентов в лице PlayStation 5 и Xbox Series X. В конце концов – это может быть обновлённый графический процессор Tegra, но это уже другая история. В любом случае, воспринимайте это как слух, хотя сам факт закупки новых 5-нм чипов воодушевляет.