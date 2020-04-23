Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram на территории России
Уже несколько лет правительство РФ ведёт непримиримую борьбу с мессенджером Telegram. Сказать, что она оказалась эффективной, нельзя. На первых этапах пострадали тысячи различных сайтов, которые попали под горячую раздачу блокировок. Сегодня все мы живём в другом мире. Коронавирус кардинально изменил приоритеты, скорректировав социальные ожидания и социальную парадигму.
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Как отмечают авторы нового законопроекта, Telegram стал рупором власти. Через этот мессенджер различные правительственные органы обращаются к гражданам, донося до них ту или иную важную информацию. Дальнейшие разговоры о запрете Telegram выглядят по меньше мере странно, а на самом деле подрывают доверие и авторитет к власти.
рекламаВ дополнение ко всему указывается, что большинство тех, кто использует данный мессенджер, научилось обходить блокировки, что сводит все усилия госорганов на нет. По их мнению, возможно, в законодательство стоит прописать отдельный пункт для Telegram и ему подобных, поскольку защищённые мессенджеры действительно могут не иметь возможности поделиться ключами шифрования. Это не отменяет того, что нужно работать в рамках закона, но в текущих условиях важно проявить гибкость. У поправки к закону уже появились противники, которые правой рукой активно общаются с коллегами с Telegram, а левой жмут на кнопку «Запретить» на голосовании.
рекламаПока рано говорить о снятии блокировки и нахождении с создателями мессенджера консенсуса, но тот факт, что депутаты начали высказывать подобные идеи, не может не радовать обычных граждан. В Минкомсвязи сообщили, что получили соответствующее послание от депутатов и внимательно изучают его для вынесения на рассмотрение законодателям.
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