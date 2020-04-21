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Microsoft медленно, но уверенно совершенствует свою операционную систему Windows 10. Изменения столь незначительны и происходят так медленно, что многие пользователи уже устали ждать появления более свободного интерфейса, интуитивных настроек и удобного меню «Пуск». Есть надежда, что лет через 5 поэтапные изменения могут привести нас к идеальной системе, но пока этого не случилось выбора у нас просто нет. Понимая всю безысходность ситуации, эксперты сайта Softpedia предложили своё видение идеальной операционной системы, назвав её Windows 20.

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Видео доступно ниже. Посмотрите его внимательно, вполне возможно, через несколько лет именно так будет выглядеть наша любимая Windows 10. Хотя, некоторым такие изменения могут показаться странными. Посудите сами, после подобных манипуляций создаётся впечатление, что перед нами что-то среднее между macOS и Windows 10. Свежих идей практически нет, зато есть заимствования у Apple. Между тем, эксперты отмечают, что именно этого и хотят пользователи.

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Как видите, глобальной переработке предлагают подвергнуть живые плитки. Они станут предоставлять больше информации. На этот счёт есть опасения, ведь ранее указывалось, что они могут вообще исчезнуть. Возможно, вас заинтересует работа обновлённого проводника или расширенные настройки. Как бы то ни было, всё это не тянет на лучшую версию операционной системы. Впрочем, вполне вероятно, наши читатели на этот счёт имеют другое мнение.