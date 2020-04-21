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В последнее время информации о новых процессорах Intel Core 10-го поколения становится всё больше. Мы уже знаем, что они будут чрезвычайно горячими, а наиболее производительные модели смогут преодолеть тактовую частоту в 5 ГГц. По сравнению с текущим поколением Ryzen 3000 это даст им дополнительные преимущества в играх. Однако есть и неизвестные стороны, две из которых были раскрыты благодаря неизвестным японским бойцам за правду с сайта Аscii.

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Итак, эксперты изучили изображение кристалла чипов 10-го и 9-го поколения и выяснили, что большая часть продуктов семейства 10000 основано на кристалле Coffee Lake, которое представлено в процессорах 9000-й серии. Это не стало неожиданностью, ведь такой подход позволяет сохранить преемственность производства.

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Единственным процессором, которые получит новый кристалл, станет производительный 10-ядерный Intel Core i9-10900K, а также его версия без интегрированной графики. Стоит отметить, что с каждым годом процессоры для самой Intel становятся дороже. Дело в том, что с одной пластины можно получить не более чем 344 8-ядерных процессора 9-го поколения (такого как Intel Core i9-9900К). Что до 10-го поколения, то 10-ядерных флагманов выйдет не больше 300 штук. После этой информации становится очевидно, что процессоры Intel дорожают с каждым годом не на пустом месте. Увы, законы физики никто не отменял.