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Несколько дней назад в сети появились первые скриншоты популярной оболочки MIUI 12. Утечка была вызвана оплошностью одного из членов команды разработчиков, который открыл общий доступ к своей странице с изображениями MIUI 12 в социальной сети Weibo. Предполагалось, что мы ещё долгое не увидим официального анонса нового интерфейса, однако новые сведения заставляют думать об обратном.

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Сегодня утром Ван Тен, занимающий должность главы Redmi по продуктам, разместил на своей страничке в социальной сети Weibo интригующую информацию. Так, по его словам, MIUI 12, которого все ждут, уже здесь. Мнения пользователей, относительно его слов, разделились. Кто-то предполагает, что анонс новой оболочки состоится в ближайшие дни, другие – высказывают на этот счёт сомнения, ведь никаких масштабных утечек не было, и неясно, как Xiaomi смогла удержать разработку интерфейса в тайне.

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MIUI 12 не принесёт глобальных изменений. Одной из главных задач разработчиков была унификация системных шрифтов и анимации. Одновременно с этим указывается на увеличение плавности работы оболочки, повышенной отзывчивости и общего удобства пользования. Не обошлось и без новой тенденции – дисплеев высокой чёткости. Изображение на подобных моделях (Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30) будет выглядеть действительно лучше, чем сейчас. Первыми новую MIUI 12 могут получить смартфоны: Redmi Note 9 или телефон из серии Xiaomi CC10.