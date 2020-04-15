В сеть попали первые скриншоты новой MIUI 12 от Xiaomi
MIUI – является одной из наиболее популярных оболочек для мобильной операционной системы Android. Многие интересные новинки в ней появляются раньше, чем на большинстве других смартфонов. Она стабильна и нравится владельцам смартфонов Xiaomi. Самая последняя версия оболочки имеет номер 11. Разработчики уже указывали, что двенадцатая версия проходит тестирование, но не говорили о сроках её выхода, а также не показывали, как она будет выглядеть. Сегодня у нас есть шанс рассмотреть MIUI 12 задолго до её официального анонса.
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Источники утверждают, что кто-то из представителей компании Xiaomi случайно выложил в открытый доступ несколько скриншотов новой MIUI 12 на форуме XDA. Спустя какое-то время изображения были удалены, но энтузиасты уже успели их скопировать. Слева старый интерфейс, справа – новый.
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рекламаСудя по тому, что можно увидеть на скриншотах, интерфейс станет более аккуратным и простым. Доступ к иконкам упростится, а информативность и интуитивность повысятся. На изображениях выше можно оценить некоторые из изменений. В данный момент неизвестно, насколько ранней была утекшая версия MIUI 12. В любом случае, других источников, позволяющих составить впечатление о новом интерфейсе, у нас нет и ещё долго не будет.
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