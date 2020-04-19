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Новые процессоры Intel Core 10-го поколения появятся в продаже уже в мае. Они принесут повышенные тактовые частоты и многопоточность даже там, где её ранее не наблюдалось. Не совсем ясно, насколько они будут производительнее текущего 9-го поколения, поскольку многочисленные тесты показывают минимальный прирост мощности даже у наиболее дорогих решений.

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А между тем цена на новые чипы будет немаленькая. Ни о каких скидках речи не будет. Intel не планирует демпинговать, установив на процессоры довольно высокие цены. Казалось бы, синие пойдут на уступки сообществу, сделав цены на новые материнские платы достаточно низкими для массового пользователя. Как стало известно, ни о каком снижении цен не будет и речи. Мало того, по сравнению с текущим поколением новая процессорная логика Intel Z490 подорожает на внушительные 25%.

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Как видите, самый дешёвый вариант вам обойдётся в 200 евро. Перед нами прайс-лист MSI. Ясно, что наиболее бюджетная материнская плата не будет геймерской. Для установки горячего прожорливого процессора типа Core i7-10700K вам скорее всего потребуется материнская плата по цене от 330 долларов и выше. На фоне этого новый чипсет от AMD – Х570 уже не выглядит таким дорогим, ведь он принёс самый скоростной порт PCIE 4.0. Как видите, покупка нового геймерского процессора в купе с материнской платой становится всё дороже, а значит новые чипы 10-го поколения могут стать недоступны рядовому покупателю.