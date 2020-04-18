Производительный 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K оказался медленнее AMD Ryzen 7 3800X в тесте Geekbench
Споры о том, будут ли процессоры Intel Core 10-го поколения хорошо продаваться или нет, не утихают уже несколько месяцев. Судя по имеющимся сведениям, новые чипы будут чрезвычайно горячими. Особенно высок этот показатель у наиболее производительных 10-ядерных и 8-ядерных решений. Сегодня перед нами один из таких процессоров. Вот только всей его мощи оказалось недостаточно для победы над Ryzen 7 3800X.
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В популярном бенчмарке Geekbench 4 засветился ещё не вышедший в продажу 8-ядерный процессор Core i7-10700K. Главной отличительной чертой производительного чипа стала повышенная тактовая частота, преодолевшая отметку в 5 ГГц. Есть мнение, что это позволит ему стать одним из наиболее желанных процессоров для геймеров.
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Однако, если присмотреться к результатам тестирования 8-ядерного процессора Ryzen 7 3800X от AMD, то результаты Intel уже не выглядят так впечатляюще. Как видите, в одноядерном тесте Core i7-10700K имеет солидный отрыв, что вызвано высокой тактовой частотой. А вот в многоядерном тесте можно зафиксировать преимущество более чем на 1200 баллов, которое обнаружено у процессора Ryzen 7 3800X.
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С одной стороны, такие результаты могут показаться вполне неплохими. Вот только не стоит забывать, что чип от AMD в продаже уже более чем полгода. Это позволит производителю в любой момент снизить на него цену для конкуренции с потенциальным противником. Кроме того, на конец года у красных запланирован выход нового поколения настольных процессоров, с которыми и придётся конкурировать новым Intel Core 10-го поколения.
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