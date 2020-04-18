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Антирейтинг видеокарт, имеющих худшее соотношение между производительностью и ценой от Рcgamesn

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Неделю назад мы изучали результаты большого тестирования от экспертов Рcgamesn, которые не только протестировали каждую видеокарту по производительности, но и сделали своеобразный ТОП, исходя из соотношения производительности и цены. Как выяснилось, наиболее интересны по этому показателю бюджетные карты, которые обладают неплохим соотношением между ценой и производительностью. Сегодня мы рассмотрим верхушку таблицы, составив антирейтинг худших видеокарт по соотношению между производительностью и ценой. 

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NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Видеокарты семейства Turing не принесли большого прироста производительности. Вместо этого покупателей ждала огромная цена и спорная технология трассировки лучей. Апогеем новой ценовой политики NVIDIA оказалась именно эта видеокарта. RTX 2080 Ti продавалась за 1 500 долларов. При этом, в современных играх в разрешении 4К она зачастую не способна обеспечить комфортные 60 fps. Это всё ещё самая быстрая видеокарта (не считая TITAN RTX). Проблема в том, что таковой она остаётся только потому, что нет достойных конкурентов. 

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GeForce RTX 2080. До появления новинки с приставкой «SUPER» именно эта карта выполняла обязанности заместителя флагмана. Имея огромный ценник, она часто проигрывала в производительности некоторым моделям GeForce GTX 1080 Ti. Для игр в разрешении 2К и 1080р это всё ещё отличный вариант, если бы ни цена, которая слишком высока и не соответствует её производительности. Примерно на том же уровне держится GeForce RTX 2080 SUPER, которая так же разочаровывает слишком высокой ценой.

GeForce RTX 2070/ RTX 2070 SUPER. Видеокарта с производительностью среднего уровня по цене игровой приставки с целой пачкой лицензионных игр. Данное решение показывает, что может случиться с отраслью, если она станет монополярной, потеряв конкурента в лице AMD. На рынке процессоров красные смогли расшевелить Intel, предлагая отличное соотношение цены и производительности. На рынке видеокарт баллом правит NVIDIA. До тех пор, пока мы живём в такой реальности, ждать низких цен на видеокарты среднего уровня не стоит.

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GeForce RTX 2060 SUPER. 400 долларов за видеокарту с производительностью, которой часто не хватает для разрешения 2К. И это сегодня, ведь уже через год владельцам этой видеокарты придётся переходить на 1080р. Самое удивительное, что AMD Radeon RX 5700 имея цену на 80 долларов ниже предлагает примерно равную производительность. Вся надежда на анонсы конце текущего года, а иначе нам ещё долго придётся платить огромную цену за графику вчерашнего дня. 

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