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Лучшие видеокарты весны 2020 года за разумные деньги от экспертов Рcgamesn

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Совсем недавно мы выкладывали список наиболее оптимальных недорогих процессоров, которые может купить практически любой пользователь. Сегодня мы снова обратимся к экспертам Рcgamesn, которые провели масштабное тестирование и уже готовы рассказать, какая же видеокарта станет лучшим выбором этой весны 2020 года. Приступим. 

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Для начала давайте определимся с методикой тестирования. Ребята взяли несколько видеокарт, изучив их производительность. А после сравнили показатели с ценой, которую просят за эти карты торговые сети. Все видеокарты, представленные в списке, были ранжированы от наиболее оптимальных, до менее выгодных с точки зрения стоимости fps за доллар. Заранее отметим, что этот материал посвящён недорогим и среднебюджетным видеокартам. О производительных решениях будет рассказано в следующий раз. 

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Лучшее соотношение цены и производительности: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER. Это одна из самых популярных видеокарт. Она отлично справляется с играми в разрешении 1080р. Одним из её достоинств является быстрая память GDDR6, которая увеличила производительность обычной GTX 1650. Не стоит забывать и о цене, ведь главный конкурент – Radeon RX 5500 XT, оказался не способен справится с её зелёной мощью. 

Лучшая среди среднебюджетных: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. Конкуренткой для этой видеокарты могла бы выступить Radeon RX 590, но AMD вывела её с рынка, не оставив адекватной замены. Таким образом, в ценовой категории 230-250 долларов GTX 1660 SUPER держит монополию, предлагая высокую производительность и отличную цену. 

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Разумный выбор: AMD Radeon RX 5700. Для тех, кто кочет немного сэкономить, есть вариант RX 5600 ХТ, но с ним не всё так гладко, поскольку многие видеокарты так и не дождались обновления BIOS, которое должно было поднять их производительность. Что до RX 5700, то она является отличным выбором, который гарантирует высокую производительность за вполне разумную стоимость.

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Компромиссный выбор: NVIDIA GeForce RTX 2060. К сожалению, данная видеокарта так и не стала народной. NVIDIA поставила слишком высокий ценник, продолжая поддерживать её стоимость за счёт выпуска новых, менее производительных решений. На данный момент она является компромиссным решением. RTX 2060 предлагает опыт трассировки лучей. Для кого-то 350 долларов могут показаться слишком высокими. В этом случае вам в начало списка. Тем не менее, она оправдывает каждый вложенный доллар, предлагая отличную производительность даже в 2020 году. 

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