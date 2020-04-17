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Названы самые продаваемые видеокарты в Китае – ни одной геймерской модели в списке не оказалось

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Читая комментарии наших постоянных читателей создаётся впечатление, что все они обладают видеокартами премиум-уровня. Как минимум у них эффективно трудятся две NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, а у некоторых и парочка GeForce RTX 2080 Ti. Что же, судя по последней статистике, китайские геймеры не такие зажиточные, ведь ТОП 5 китайских графических чипов выглядит совершенно по-другому.

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На первом месте старая добрая Radeon RX 580, которая всё ещё продаётся огромными количествами. С большинства рынков эта карта выведена, либо представлена минимальными партиями. Статистика не предоставляет цен на эту видеокарту в Китае. Вполне возможно, что она невысока, поскольку китайский потребитель и без того избалован отличным соотношением цены и производительности. 

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На этом победы AMD в Китае окончены. На втором и третьих местах GeForce GTX 1660 и GTX 1650. Каждая из них лишь немногим уступает лидеру, превосходя его чуть ли не в 2 раза по совокупным продажам. Четвёртое и пятое места за GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1660 Super. Если говорить о второй пятёрке, то там также нет видеокарт производства AMD. Что до первых пяти мест, то, как видите, китайский геймер предпочитает экономные решения. 

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