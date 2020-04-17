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Выпустив настольный компьютер для профессионалов Mac Pro, Apple нашла золотую жилу. Подставки под монитор за 1000 долларов, колёсики для системного блока за 700 долларов, а полный комплект с большим количеством памяти за несколько миллионов рублей. Между тем, всё это время внутри такого мощного и дорогого компьютера стояла устаревшая видеокарта Radeon Pro 580X с 8 ГБ памяти GDDR5. Нельзя сказать, чтобы покупатели жаловались, ведь выбора у них не было. Сегодня стало известно о появлении обновлённой линейки видеокарт, которая не обошлась без странного ценообразования.

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В полку новых видеокарт прибыло: Radeon Pro W5700X с 16 ГБ памяти GDDR6 и Radeon Pro Vega II с 32 ГБ памяти HBM2. Есть возможность взять две видеокарты, а также усиленную версию второй, которая фактически включает в себя четыре стандартных карточки. Что любопытно, ценообразование на более дорогую модель поддаётся законам логики и математики, а вот с Radeon Pro W5700X всё не так гладко.

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Цена за один Radeon Pro W5700X составляет 600 долларов. Дорого это или дёшево, пусть рассудят наши читатели. Но, что любопытно, сразу две таких карты почему-то оценены в 1600 долларов. Кроме того, Apple понимает, что сперва вам может понадобиться только одна такая видеокарта. Однако, после того, как вы почувствуете острую необходимость во второй видеокарте – вам её продадут за 1000 долларов. Можно, конечно, сэкономить на комплекте колёс, но владельцам Mac Pro чуждо понятие экономии. Вероятно, Apple рассчитывает, что они просто не умеют считать.