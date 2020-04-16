Китайская компания выпустила клон Xbox One S на Windows 10 с медленным процессором и устаревшей видеокартой
В конце текущего года появится игровая приставка Xbox Series X. Она принесёт множество инноваций: быстрый процессор, мощную видеокарту и долгожданную трассировку лучей. Между тем находятся такие производители, которые полагают, что мощи текущей Xbox One S достаточно для всех современных задач.
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Недавно китайский производитель планшетов, компьютеров и другой техники Chuwi представил новый миниатюрный ПК, выполненный в формате игровой приставки. Устройство получило название Aerobox и странный процессор AMD APU – A9-9820. Эксперты как следует изучили новинку, определив, что внутри скрывается обычная игровая приставка Xbox One S.
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рекламаНа самом деле от приставки там только материнская плата и процессор. Производитель позиционирует модель как высокопроизводительный мини-ПК для офисных задач. Между тем сердцем новинки выступает жутко медленный гибридный процессор Jaguar, тактовые частоты которого были в значительной мере урезаны, чтобы уместиться в выделенный ему теплопакет. Дабы хоть как-то ускорить медленный чип, производитель отключил встроенное ядро, добавив дискретную видеокарту Radeon R7 350, которая проигрывает всем современным интегрированным решениям от AMD.
рекламаДополнительно был добавлен накопитель NVMe, несколько портов USB 3.0 и даже два разъёма PS2. Всё это работает на операционной системе Windows 10. Непонятно, зачем было использовать такие устаревшие комплектующие. Цена новинки не сообщается. Дата поставки указана 2020-м годом.
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