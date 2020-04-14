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Текущие цены на видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 Super стартуют с 400 долларов. Однако, купить брендовую модель не удастся дешевле 420 долларов и выше. Между тем, AMD Radeon RX 5700 XT можно взять за 380 долларов, в то время как неплохие модели доступны начиная с 400 долларов. Общеизвестно, что карта Nvidia проигрывает своему конкуренту в производительности. Этот феномен имеет только одно объяснение: обладание функцией трассировки лучей. Эксперты Тechspot предлагают выяснить, на сколько RTX 2060 Super медленнее и есть ли смысл в покупке видеокарты без волшебных лучей.

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Для теста использовался процессор Core i9-9900K с тактовой частотой 5 ГГц и 16 Гб памяти DDR4-3400. Результаты представлены в разрешении 1080р и 2К. Стоит отметить, что в разных играх у обеих видеокарт наблюдаются совершенно непохожие показатели. Таким образом в конце материала будет представлено среднее арифметическое, позволяющее сделать более полные выводы.

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Что же, в разрешении 1080р RTX 2060 Super уступает RX 5700 XT не менее 9% производительности. Это очень много, если учесть, что на зелёной карте не были включены лучи, которые при активации в значительной степени замедляют игру. Примерно такие же результаты и в разрешении 2К, в котором красные вырвались вперёд на 8%.

По мнению экспертов, если вам достаточно производительности RTX 2060 Super, то можно не переплачивая 50 долларов взять RX 5700 без приставки «ХТ». Это обеспечит равнозначный уровень производительности. Что до наших текущих соперников, то здесь видеокарта от AMD вне конкуренции. И однозначно рекомендована к покупке.