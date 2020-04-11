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Сегодня мы рассмотрим недорогие процессоры, которые идеально подходят для игр. Важно понимать, что требования, как и интересы, у всех разные. Кроме того, есть ещё переменная цены, о которой нужно думать в первую очередь. В сложном выборе правильного бюджетного процессора для игр нам помогут эксперты сайта Рcgamesn.

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AMD Ryzen 3 1300X. Перед вами полноценный 4-ядерный чип базовая тактовая частота которого составляет 3.5 ГГц. Главное преимущество данного процессора кроется в цене. Он может стать отличным вариантом для роста, поскольку на материнскую плату в дальнейшем можно установить более производительный процессор. Данная модель неплохо справляется с привычными задачами, позволяя при наличии дискретной видеокарты играть в разрешении 720р в некоторые современные игры.

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AMD Ryzen 3 2200G. Этот чип не предназначен для продвинутых геймеров. Его главная особенность – это максимальная экономия. Он содержит интегрированную графику, позволяя играть в игры 5-летней давности. Кроме того, он идеально подойдёт для ностальгирующих игроков, которым нравятся игры по типу Heroes 3. Он обладает сходными с Ryzen 3 1300X характеристиками.

Лучший бюджетный выбор: AMD Ryzen 5 2600. Если вас интересует вопрос: как полноценный 6-ядерный 12-поточный чип может стоить так мало, то мы честно признаемся, что не знаем. Возможно, это легендарная щедрость Лизы Су. Как бы то ни было, если ваш бюджет сильно ограничен, лучше процессора не найти. При должной видеокарте он способен ещё долго тянуть все игры в разрешении 1080р.

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Для продвинутых геймеров: AMD Ryzen 5 3600. 3000-я серия принесла значительное увеличение IPC, уменьшение техпроцесса и повышенную энергоэффективность. Он значительно превосходит Ryzen 5 2600 там, где требуется одноядерная производительность, обходя его с большим запасом в играх и других задачах. Это один из наиболее популярных процессоров 2019 года, тактовая частота которого способна подниматься до 4.2 ГГц в режиме буста.