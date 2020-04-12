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Фанаты Intel уже давно считают дни до начала продаж чипов 10-го поколения. У кого-то это будет плановый апгрейд, другие хотят получить первый 10-яредный настольный процессор, который сможет с лёгкостью преодолевать 5 ГГц. Их не смущает, что серия будет настолько горячей, что под неё придётся докупить водяное охлаждение. Как бы там ни было, это их выбор. Мы же со своей стороны хотим внести ясность относительно повышенной производительности 10-ядерных процессоров.

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В тесте Geekbench засветился процессор Core i9-10900F. Это 10-ядерная модель, которая отличается от флагманской Core i9-10900К отсутствием встроенной графики и сниженными тактовыми частотами. В остальном этот тот же сверхмощный чип, производительность которого должна бить все мыслимые и немыслимые рекорды.

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Как видите, несмотря на два дополнительных ядра, новый Core i9-10900F оказался медленнее текущего флагмана от Intel. Что любопытно, уступая ему в производительности, он потребляет больше энергии: 220 Вт против 170 Вт. Эксперты утверждают, что Core i9-10900F будет обеспечивать примерно 90% производительности Core i9-10900К. Учитывая такие низкие показатели, можно сделать следующий вывод: либо 10-е поколение будет не таким быстрым, как нам бы хотелось, либо у Core i9-10900F было недостаточно охлаждение, которое оказалось не способно обеспечить высокие тактовые частоты.