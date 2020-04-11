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Эпидемия коронавируса внесла коррективы в мир полупроводников и высоких технологий. Всё пошло не по плану. К примеру, AMD планировала показать свои настольные процессоры Ryzen 4000-й серии в рамках выставки Computex. Это ключевое событие должно было состоятся со второго по шестое июня. Теперь оно будет перенесено на сентябрь и случится в рамках того же Computex с 28-го по 30-е число. Тем не менее, в сети уже начинают появляться первые достоверные слухи, на основании которых можно составить мнение о том, что за процессоры готовит AMD.

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Настольные процессоры Ryzen 4000-й серии получили внутреннее название Vermeer. Они будут выпускаться на архитектуре Zen 3 по 7-нм+ нормам. Последние данные подтверждают, что главная задача, которая была поставлена перед инженерами, нарастить IPC архитектуры Zen 3 в сравнении с Zen 2 на 15%. По мнению экспертов, это может случиться благодаря удвоению кеша третьего уровня (L3), который будет доступен для каждого ядра. В связи с этим указывается, что Zen 2 принесла +18% IPC благодаря точно такой же стратегии.

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