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Анонс новых процессоров AMD Ryzen 4000-й серии на новой архитектуре Zen 3 может произойти в самое ближайшее время. Точных сроков нет, но заметно, что компания готовится к этому знаменательному событию. Во время брифинга Meet the Experts между TSMC и AMD представители компаний сообщили, что нас ждут масштабные изменения, которые приведут к повышению производительности процессоров Ryzen 4000-й серии.

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Известно, что контрактным производителем новых чипов выступит тайваньская TSMC. Также как известно, что выпускаться новые процессоры будут по обновлённому 7+ нм техпроцессу. Ранее сообщалось, что, благодаря неким улучшениям, удалось повысить IPC процессоров на архитектуре Zen 3 на 20%. Сейчас же стало известно, что сама архитектура получит множество нововведений в области упаковки чипа.

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