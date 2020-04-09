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Презентация нового контроллера DualSense для игровой приставки PlayStation 5 была очень горячей. Уже спустя сутки интернет наводнили весёлые мемы, в которых всячески высмеивается необычная конструкция нового геймпада. Между тем, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан сделал несколько ключевых заявлений, которые только сегодня были проанализированы западными журналистами. Давайте изучим эту информацию.

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Часто самая важная информация находится в конце. Как правило, её пишут мелкими буквами. В конце материала приводится высказывание Джима Райана, в котором он прямо указывает, что запуск консоли состоится в праздники текущего года: Holiday 2020 – говорит Джим. Звучит немного расплывчато, ведь ранее предполагалось, что выход намечен на День Благодарения в США, который в 2020 году намечен на 26 ноября. Выпуск в конце декабря на католическое рождество кажется неправильной датой, ведь реализовать миллионы приставок за короткий срок просто невозможно. Кроме того, конкуренты из Microsoft наверняка выберут именно 26 ноября.

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