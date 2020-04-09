Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
Буквально вчера был показан официальный контроллер DualSense, который заменит старый добрый Dualshock. До тех пор, пока не будет живых обзоров, делать какие-либо выводы об удобстве нового джойстика рано. Но, когда это останавливало блогеров, которые могут превратить что угодно в популярный мем.
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Именно такая история случилась с DualSense, который высмеивают и над которым подшучивают миллионы пользователей интернета. Давайте изучим некоторые из наиболее интересных.
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рекламаПрежде всего обратимся к аниме, которое отлично вписывается в концепцию нового джойстика.
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Следом идут роботы, которым тоже есть что сказать.
Немного разнородных картинок со смыслом и без, которые просто призваны вас повеселить.
Есть немного неприличных, но…, не в этот раз. Давайте снова вернёмся к весёлым шуткам от 13+.
Как видите, фантазия бьёт ключом. Уверены, это далеко не все мемы, которые есть на просторах сети. Если у вас есть новые картинки, смело выкладывайте их в комментариях. Новые мемы приходят и уходят. Помните, DualSense с нами будет как минимум 5 лет, так что привыкайте.
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