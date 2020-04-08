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Если вы забыли, что AMD создаёт быстрые процессоры и игровые видеокарты, то самое время вам об этом напомнить. Обычно в таких ситуациях мы приводим высказывания экспертов или аналитиков. На этот раз всё гораздо серьёзнее. 7 апреля на Youtube появился новый ролик от AMD, в котором были продемонстрированы самые сильные стороны геймерских процессоров и видеокарт.

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Прежде всего красные напомнили о новых технологиях, среди которых 7-нм техпроцесс и поддержка PCIe 4.0, которые есть на всех новых видеокартах серии Radeon RX 5000. По словам AMD, они обеспечивают ультимативных игровой опыт в самых современных играх. Обязательно посмотрите этот ролик. В нём настоящие профессионалы структурировали среднее количество fps в новых проектах. Будет любопытно сравнить, соответствуют ли показатели реальности.

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Ясно, что одними видеокартами дело не ограничится. AMD указала, что для игр в разрешении 1080р и 2К идеально подходят её процессоры серии Ryzen 3000, которые также находятся на пике технологического прогресса. В описании к видео красные порекомендовали обзавестись монитором с технологией FreeSync, без которой называться настоящим геймером просто невозможно!