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В настоящее время несколько китайских полупроводниковых компаний уже готовы к производству своих процессоров по нормам 7-нм техпроцесса. Однако, внутри страны пока такой технологии нет. Единственным выходом остаётся отдать заказ TSMC. К слову тайваньский гигант уже в текущем году приступит к массовому производству чипов по 5-нм нормам. Чем ответят китайские компании, и есть ли у них план?

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Как стало известно, китайская SMIC готовится к переводу мощностей на 7-нм техпроцесс. Производство начнётся в 4 квартале текущего года. Количество выпускаемых чипов не разглашается. Тем не менее доступны некоторые технические характеристики 7-нм китайского техпроцесса, которые сравниваются с существующим 14-нм техпроцессом:

Повышение производительности на 20%

Снижение энергопотребления на 57%

Уменьшение площади кристалла на 55%

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С виду всё не так радужно, как у TSMC. Однако, это скорее имиджевый шаг. Сообщается, что только 1% дохода SMIC был обеспечен существующим 14-нм техпроцессом. Тем не менее, способность китайской компании освоить столь сложную технологию вызывает уважение. В настоящий момент только два производителя способны выпускать чипы по 7-нм нормам: TSMC и Samsung. Что и говорить, если даже такому гиганту, как Intel 10-нм технология даётся с большим трудом. О том, будет ли у синих в 2021 году 7-нм, неизвестно. А значит китайская компания обогнала Intel как минимум на год.