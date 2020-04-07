Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё немного и противостояние между Sony и Microsoft достигнет апогея. Представители компаний и различные частные лица с завидной регулярностью обмениваются комплиментами. Чаще всего рассказывают о новой PlayStation 5, которая получит множество продвинутых технологий и окажется самой быстрой и удобной консолью в мире. Подобное безобразие не устраивает представителей Microsoft. Именно поэтому глава Xbox Фил Спенсер решил снова напомнить о себе.

реклама

На этот раз Фил был краток. По всей видимости, он понимает, что интересной информации у него не так уж и много, а значит нужно обращаться с ней бережно, чтобы её хватило до начала продаж. Именно поэтому Фил обратился к актуальной проблеме коронавируса. По его словам, сегодня стало окончательно понятно, что задержек в поставках компонентов для игровой приставки не будет. Китай возвращается к привычному рабочему ритму. Xbox Series X прибудет в срок (конкретной даты, увы, нет).

реклама

Несмотря на оптимистические прогнозы, он добавил, что Microsoft понимает проблемы покупателей. Миллионы людей сидят без работы и не могут себе позволить потратить много денег на приставку. Фил намекнул, что ценовая политика Xbox Series X будет гибкой. К сожалению, он не стал уточнять, что это значит, а также в каких регионах такая стратегия будет актуальна. Будем надеяться, что Microsoft помнит не только об американских покупателях, но и о тех, кто планирует приобрести себе консоль по эту сторону океана.